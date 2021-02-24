وزيرة الصحة: أوصينا بالإغلاق الشامل لاسبوعين وفلسطين دخلت الموجة الوبائية الثالثة

رام الله - وطن: قالت وزيرة الصحة مي كيلة ان المجلس المصغر في الوزارة الذي اجتمع اليوم وناقش بالتفصيل الوضع الوبائي في فلسطين اوصى مجلس الوزراء بإعلان الإغلاق الشامل لمدة اسبوعين على اقل تقدير لمواجهة تداعيات تفشي الفيروس.

وقالت كيلة في تصريحات لقناة العربية ان فلسطين دخلت الموجة الثالثة من الوباء و هناك ازدياد ملحوظ في أعداد المصابين، خاصة مع تسجيل إصابات بالطفرات الجديدة البريطانية والجنوب افريقية، في حين لم تسجل اي إصابة بالطفرة البرازيلية.

ولفتت كيلة الى ان إيجابية الفحص ارتفعت من 10 % الى 20 - 30 %، كما ان إشغال أسرة المستشفيات وصلت الى 100 % في بعض الاماكن والمحافظات وهذا الوضع لم يسبق ان حدث .

ولفتت كيلة الى ان من اسباب ذلك الارتفاع، دخول الطفرات الجديدة والتي يعتقد أنها أكثر انتشارا وإعادة فتح المدارس ، لافتة الى ان تسجيل اصابات بالطفرات الجديدة سببها القادمين الى فلسطين من الخارج.

وعن موعد وصول اللقاحات قالت كيلة ان الوزارة تنتظر اللقاحات التي جرى شراؤها من الشركات، لافتة الى ان ما وصل فلسطين هو 10 الاف لقاح سبوتنيك تبرع من روسيا فقط، جرى إرسال الفي لقاح الى غزة.

ولفتت ان الوزارة تعمل ليل نهار بالاتصالات من أجل الضغط على الشركات المصنعة لإرسال اللقاحات الى فلسطين، لافتة الى ان فلسطين اشترت 2 مليون جرعة.

ولفتت كيلة الى ان فلسطين لم يصلها اي لقاحات من الامم المتحدة ضمن برنامج كوفاكس، رغم ان الوزارة تلقت وعودا بوصول اللقاح في 14 شباط الجاري، لكن ذلك لم يحصل، كما تلقت الوزارة تبرعات من الصين والهند بخمسين ألف لقاح من كل دولة لكنها لم تصل حتى الآن.

وحول إذا ما كانت إسرائيل ملزمة بتقديم الرعاية الصحية قالت كيلة " إسرائيل كدولة احتلال حسب اتفاقية جنيف الرابعة وما تضمنته من اشارة الى الوبائيات وحسب المادة 56 ملزمة بتقديم الرعاية الصحية، لكن نحن نعتبر أنفسنا دولة مستقلة ونريد الاعتماد على أنفسنا".

