الشرطة تشكل لجنة تحقيق في اعتداء احد عناصرها على مواطن

رام الله - وطن: قرر المدير العام للشرطة اللواء حازم عطا الله تشكيل لجنة تحقيق في اعتداء احد عناصر الشرطة بالضرب على احد المواطنين.

وقالت المديرية العامة للشرطة مساء اليوم في بيان لها بأنه وبعد مشاهدة الفيديو الذي انتشر لقيام شرطي بالاعتداء بالضرب بحق مواطن أمر اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة ومعرفة التفاصيل .

واكدت المديرية العامة للشرطة بأنها تتعامل بهذه القضية وغيرها بكل شفافية و اهتمام وجدية .