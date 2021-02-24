طوباس يحقق أغلى انتصاراته في دوري المحترفين

وطن: حقق نادي طوباس، مساء اليوم الأربعاء، فوزا ثمينا على مستضيفه نادي السموع بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على استاد دورا ضمن الجولة الـ16 من الدوري.

وخطى طوباس بهذا الفوز الغالي خطوة كبيرة باتجاه البقاء في دوري المحترفين، ورفع رصيده إلى 18 نقطة، تقدم بها للمركز التاسع مؤقتا، بينما توقف رصيد السموع عند 19 نقطة، في المركز الثامن.

واستطاع السموع من التقدم في الدقيقة الـ61 عبر تسديدة صاروخية من اللاعب وائل عواوة فشل الحارس معاذ سماحة في التصدي لها.

ونجح محمد عصفور في إدراك التعادل لطوباس في الدقيقة الـ75 بعدما استلم كرة طولية داخل منطقة الجزاء، وسددها قوية على يمين الحارس إبراهيم عمار.

ونجح البديل عبد الله أبو محسن في اقتناص الهدف الثاني وهدف الفوز لطوباس من ركلة ثابتة اصطدمت به وتهاوت للمرمى، قبل نهاية الوقت الأصلي من زمن اللقاء بخمس دقائق.