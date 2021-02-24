إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بجسر الزرقاء

وطن: أُصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما، بجراح خطيرة، إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار في بلدة جسر الزرقاء، مساء اليوم الأربعاء.

وقدّم طاقم طبي جاء إلى مكان ارتكاب الجريمة، الإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقله إلى المستشفى، لاستكمال تلقي العلاج.

وجاء في التفاصيل أن سيدةً تواجدت قرب مكان ارتكاب الجريمة، قد أٌصيبت بجراح بين متوسطة وطفيفة، دون أن تُصاب بالرصاص بشكل مباشر.

وتأتي هذه الجريمة، بعد ساعات من جريمة أخرى ارتُكِبت في يركا، وقُتِل على إثرها، الشاب لؤي إدريس (25 عاما) من مدينة طمرة متأثرا بجروحه الحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وتشهد البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بدورها وتواطؤها مع منظمات الإجرام.