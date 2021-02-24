تربية رام الله والبيرة تعلق الدوام في العديد من المدارس في المحافظة

وطن: اعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة رام الله والبيرة عن تعليق الدوام في المدارس.

وجاء في بيان للمديرية مساء اليوم الاربعاء انه تقرر استنادا الى البيانات الخاصة بالإصابات بالكورونا في صفوف الطلبة والعاملين والمخالطين لهم في المدارس، الى تعليق الدوام في العديد من التجمعات والمدارس ورياض الأطفال وذلك من صباح يوم غد الخميس ٢/٢٥ وحتى صباح الاحد ٢/٢٨ ، احترازيا .

وشمل قرار التعليق المدارس ورياض الاطفال في مدينة رام الله والبيرة وبيتونيا. وقرى المغير، ابو فلاح، المزرعة الشرقي، .دير جرير، سلواد، بيرزيت، المزرعة القبلية، كوبر، دير السودان، بيت ريما.

ولفتت المديرية الى انه سيتم التحول الى أنموذج التعليم "عن بعد" بالكامل في المدارس التي يتم تعليق الدوام الوجاهي فيها .( التيمس والايسكول)