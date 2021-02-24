تربية وتعليم بيت لحم تغلق اربع مدارس بسبب فيروس كورونا

وطن: قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، اليوم الاربعاء، اغلاق اربع مدارس، بسبب إصابات بفيروس كورونا.

وأفادت مصادر محلية بأن مديرية التربية والتعليم قررت اغلاق أربع مدارس ليوم غد الخميس، وهي: ذكور دار صلاح الثانوية بسبب اصابة معلمين اثنين، وبنات الخضر الأساسية لاصابة معلمة ، وبطريركية اللاتين في بيت جالا لاصابة معلمة، وبنات الجرمق الاساسية في بلدة تقوع شرقا بعد اصابة معلمة .

وأضافت أن المديرية قامت بهذا الاجراء لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.