الاتحاد الأوروبي لوطن: سنقدم 20 مليون يورو لمساعدة السلطة على شراء لقاحات كورونا

وطن: ابدى الاتحاد الأوروبي استعداده لمساعدة السلطة الفلسطينية بعشرين مليون يورو من أجل شراح لقاحات كورونا.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان لوطن، إن المفوض الاوروبي لشؤون الجوار والمسؤول عن تقديم المساعدات ابدى استعداد الاتحاد الاوروبي خلال مشاركته يوم امس في اجتماع المانحين الدوليين على مساعدة السلطة بعشرين مليون يورو لشراء لقاحات كورونا.

ولفت عثمان الى أن التبرع يختلف عن مساهمة الاتحاد الأوروبي في البرامج الأخرى التي تسعى لتوفير لقاحات كورونا للدول النامية، لافتا الى ان المبلغ الذي جرى التبرع به سيصل الى الحكومة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة لمساعدتها على شراء لقاحات كورونا.

يشار الى ان الاتحاد الأوروبي يساهم بشكل فعال في آلية كوفيد الساعية الى مساعدة الدول النامية والفقيرة وتزويدها بلقاحات كورونا، لافتا الى انه من المتوقع وصول اللقاحات ضمن هذه الالية خلال الاسابيع المقبلة.

