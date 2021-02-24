لجنة الانتخابات تحدد الفئات الواجب تقديم استقالتها في حال نيتها الترشح في انتخابات المجلس التشريعي

رام الله - وطن: حددت لجنة الانتخابات المركزية في إعلان لها، الفئات الواجب تقديم استقالتها في حال نيتها الترشح لعضوية المجلس التشريعي 2021.

وقال اللجنة في اعلانها انه استنادا الى احكام القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته للفئات المذكورة ادناه والتي ترغب بالترشح لعضوية المجلس التشريعي 2021، ان طلب ترشحها لن يكون مقبولا الا اذا ارفق بكتاب قبول الاستقالة موقعا حسب الأصول مع طلب الترشح.

واوضحت اللجنة ان هذه الفئات هي:

*الوزراء

*موظفي الدولة المدنيون والامنيون و/أو الذين يتقاضونراتيا او مخصصا شهريا من خزينة الدولة او الصناديق العامة التابعة لها أو الخاضعة لاشرافها.

*مدراء ورؤساء وموظفو المنظمات الأهلية

*موظفو المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحليةرؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبين في المؤسسات والهيئات الأخرى.

ولفتت اللجنة ان عملية الترشح ستبدأ في 20 آذار وستمتد لمدة 12 يوما حيث تنتهي في 31 آذار.