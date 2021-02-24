Ooredoo تدعم جهود "بال تريد" لترويج المنتجات الوطنية إلكترونيًا

وطن: قامت شركة Ooredoo فلسطين بتوقيع اتفاقية تعاون مع مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" لدعم منصة "بلدي" بهدف الترويج للمنتجات الوطنية الفلسطينية محليًا، ولتتيح الفرصة أمام المنتجين في المشاريع الصغيرة وأصحاب الحرف والمزارعين للاستفادة من الميزات التي يقدمها الفضاء الرقمي.

ووقع الطرفان اتفاقية الرعاية في مقر شركة Ooredoo بحضور الرئيس التنفيذي للشركة ضرغام مرعي، ورئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" عرفات عصفور، ويأتي هذا التعاون للعام الثاني على التوالي، وذلك ضمن المساعي المستمرة في توطيد التعاون لخدمة المنتج الوطني، مما يساهم بتمكين الاقتصاد الفلسطيني بطرق وأساليب رقمية حديثة، تتيح للمجتمع الفلسطيني الاستفادة من مختلف هذه الميزات الحديثة.

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين ضرغام مرعي: "نسعى في Ooredoo لإثراء حياة الناس الرقمية من خلال تقديم الخدمات المتنوعة للمشتركين من جانب، ومن جانب آخر من خلال دعم ومساندة المشاريع والمبادرات التي تخص التجارة الإلكترونية في فلسطين".

وأضاف مرعي: "نفتخر بالعلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا مع مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" ونتأمل أن تستمر هذه العلاقة بما يخدم مجتمعنا الفلسطيني والقطاع الاقتصادي على وجه الخصوص".

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" عرفات عصفور عن سعادته بهذا التعاون الذي يعزز الدور الذي يقوم به المركز لتطوير خدماته المقدمة للمجتمع الفلسطيني، وتحديدًا قطاع الاقتصاد وشركات القطاع الخاص الذي أصبح يرتبط بشكل كبير بالخدمات الرقمية في مجالاته المتنوعة من مبيعات وتسويق وغيرها.

وأوضح عصفور إن مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" يسعى دومًا للشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية في المجالات المتنوعة التي تتقاطع مع أهداف المركز وخدماته التي يقدمها، لذلك فإن المركز ينظر بعين التقدير لكل المؤسسات الوطنية التي تقوم بالمساهمة بإنجاح أي من المشاريع والأفكار التي يعمل عليها المركز شاكرا Ooredoo على رعايتها لمنصة بلدي ، داعيًا شركات القطاع الخاص الأخرى إلى أن تحذو حذوها.

ومن الجدير بالذكر أن منصّة بلدي هي احدى مبادرات حملة بلدي أطيب لدعم المنتج الوطني والتي أطلقها مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد – بالشراكة مع مؤسسة أوكسفام عام 2017. وهي – أي منصّة بلدي – منصّة تجارة إلكترونية غير ربحيّة تُعنى بترويج وبيع المنتجات الوطنية الفلسطينية بكافة فئاتها، بحيث سيتم اطلاقها في السوق الفلسطينية قريباً من أجل دعم المنتجين الفلسطينيين من أصحاب المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، وتمكينهم من الوصول للمستهلكين المحليّين عبر شبكة توصيل فعّالة تغطي جميع مدن الضفة الغربية وقطاع غزة الرئيسية في مرحلتها الأولى.