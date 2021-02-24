2571 طالبا وطالبة يتقدمون للدورة الشتوية من الامتحان الشامل

وطن: اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن 2571 طالبا وطالبة من 30 كلية جامعية ومتوسطة، تقدموا للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية للعام الدراسي 2020-2021، وفق إجراءات صحية مشددة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الامتحان عقد بالتوازي بين المحافظات الشمالية والجنوبية، حيث بلغ عدد المتقدمين في المحافظات الشمالية 1195 طالبا وطالبة، موزعين على 61 تخصصا، في حين بلغ عدد المتقدمين في المحافظات الجنوبية 1376 موزعين على 89 تخصصا.

وتفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس قاعات الامتحان في الكلية العصرية الجامعية وجامعة فلسطين التقنية خضوري في مدينة رام الله، مشيدا بجاهزية مختبراتها وأجهزتها.

وعقد الامتحان الشامل بشقه النظري على مدار اليومين الماضيين، في حين يستكمل شقه العملي اليوم وغدا.