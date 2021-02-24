مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، ومؤسستا كوسبي واديوكيد الايطاليتان، وجمعية المرأة العاملة يطلقون مشروع "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقّنا والويتنا"

وطن: أطلق مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، بالشراكة مع مؤسسة كوسبي الايطالية (COSPE) ومؤسسة اديوكيد الايطالية ((EducAid وجمعية المرأة العاملة للتنمية للمشاركة، صباح اليوم الاربعاء، مشروع "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقّنا والويتنا".

يهدف المشروع إلى تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية ومساهمتها في تعزيز المساواة بين الجنسين في فلسطين، ولا سيما الحقوق الاقتصادية للمرأة ، ويتضمن المشروع تدخلات تهدف الى تعزيز معرفة منظمات المجتمع المدني بالخطط والاستراتيجيات الوطنية والمحلية التي قد تساهم في تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء وحقوقهن في هذا المجال، وتعزيز الحوار والمشاورة بين المنظمات النسوية القاعدية والهيئات المحلية في مناطقها بناءاً على دور تلك الهيئات في دعم التنمية المحلية بالإضافة الى تنظيم فعاليات تظهر أفضل الممارسات للهيئات المحلية في توفير بيئة ملائمة لعمل النساء.

وينفذ المشروع بدعم من الاتحاد الاوروبي ،كما تم تنظيم هذه الفعالية بالشراكة مع مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي (الضفة الغربية وقطاع غزة، الأونروا).

وبدورها قالت امل خريشة المديرة العامة للجمعية المرأة العاملة، خلال فعالية إطلاق المشروع على منصة زووم، اليوم الاربعاء، أن هناك فجوة كبيرة في ممارسة الحق بالعمل، حيث لا تزيد نسبة النساء العاملات عن 19% وهي نسبة أكثر تدنيا بالمنطقة، ولا تتوافق مع النسب العالية لمشاركة النساء في التعليم.

وأضافت: جمعية المرأة العاملة قضيتها الأساسية هي الاشتباك مع الاحتلال فيما يتعلق بمواجهة المعيقات، واستغلال الواقع من أجل منع العمال للوصول لاماكن عملهم.

ومن جانبها، قالت فاتن دويك مساعدة البرامج في مؤسسة "كوسبي"، أن المؤسسة غير حكومية وغير ربحية تعمل بالقطاع التعاوني الدولي، وناشطة في أكثر من 20 دولة.

وأضافت دويك أن مؤسسة "كوسبي" تعمل ضد التمييز وتدعو للتنمية المستدامة وحقوق الانسان، وتركز على تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وتعمل بمجال المناصرة وزيادة الوعي.

واشارت في حديثها أنه يجب تعزيز المؤسسات الاجتماعية والتعاونيات لكي يصبح هناك فرص للنساء في الدخول الى سوق العمل، وتبادل الخبرات وبناء جسور بين ايطاليا وشركاءها في فلسطين واوروبا.

واوضحت أن مشاركتنا في المشروع يمثل تعزيز المساواة في القطاع الاقتصادي ، ونتطلع للعمل مع الشركاء لخلق التغيير.

ومن جانبه قال محمود سعيد خبير في الاقتصاد المجتمعي في مؤسسة "ايديكيويت" أن المؤسسة غير ربحية وتعني بالأشخاص ذوي الاعاقة، والهدف منها هو ضمان المجتمع أن يكون شمولي وعدم ترك اي شخص.

وأضاف: وتعاني النساء ذوات الاعاقة في مجتمعنا من تمييز مزدوج كونهم نساء اولا وكونهم ذوات اعاقة ثانيا.

مردفا: هناك الكثير من الحالات تركز على الاعتناء بأولادهم من ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن لا يوجد اي تقدير لهذه الفئة وهذا يحرمهم من حقوقهم.

وأشار الى أن المؤسسة تحاول ايجاد حلول تغير بطريقة التفكير والتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وشملهم بكل مجالات ومناحي الحياة المختلفة، ومنهجنا يتماشى مع المشروع المطروح.

وأضاف: الهدف الاساسي هو تغير اسلوب التعامل وتفكير الناس والشركاء مع ذوي الاعاقة.

وفي ذات السياق قالت كارين ابو حميد ممثلة عن مركز الديموقراطية وحقوق العاملين، أن المشروع هدفه المساواة بين الجنسين وسيستمر لمدة 3 سنوات، والهدف هو تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني ومساهمتها بالمساواة بين الجنسين ولا سيما الحقوق الاقتصادية للمرأة.

وأضافت: الهدف الانتقالي للمشروع هو تعزيز استقلالية وقدرة 30 منظمة على التعامل مع الحقوق العمالية ، وزيادة مبادرة منظمات المجتمع المدني النسوية للتأثير على المستوى المحلي.

وتابعت: الفئات المستهدفة هي الضفة وغزة، من مؤسسات قاعدية نسوية لديهم نشاطات اقتصادية وتعاونيات ونقابات نسوية في قلقيلية وطولكرم ونابلس والغور الشمالي والخليل وغور الاردن.

واوضحت ان المخرجات يجب أن تكون اولا تحليل من منظور النوع الاجتماعي وتقييم قدرات للمنظمات القاعدية النسوية، ثانيا، تنظيم دورات تدريبة للناشطين في منظمات المجتمع المدني حول المفاهيم المتعلقة بالمساواة، وثالثا مساعدة تقنية للمتدربين لتطوير خطط منظماتهم،ورابعا أنشطة توعوية لأعضاء منظمات المجتمع المدني حول حقوق المرأة العمالية والاجتماعية، وخامسا، حملات توعية موضوعية سنوية حول حق النساء في العمل اللائق، وسادسا ندوات موضوعية حول احداث التنمية المستدامة.

واضافت: قمنا باختيار مؤسسات تكون نقابات نسوية او تعاونيات أو مراكز نسوية لها نشاط اقتصادي او تدريب مهني، وسيكون هناك فرصة أكبر للمؤسسات للمشاركة وسنفحص مؤسسات اضافية لتنفيذ التدريبات.

وعن التحديات، قالت كارين أن ادماج الناس ذوات الاعاقة في عمل المؤسسات هو أهم تحدي نعمل عليه.

واضافت: العمل مع الحكم المحلي جزء من هدفه ان يؤمن للمؤسسات مصادر أكثر على الصعيد المحلي.

وأوضحت في حديثها أنه سيتم دعم كل مشروع بنحو 20 ألف يورو وهذا يعتمد على مكونات المشروع وتكاليفه التقديرية وغيرها، وعن المنح الفرعية سنعمل على تفاصيلها خلال جلسات تعريفية ستعقد قريبا لشرح طريقة التقديم لهذه المنح والمشاركة فيها.