الأسير الجريح ممدوح يوسف عمرو يدخل عامه الـ6 في سجون الاحتلال

وطن: دخل الأسير الجريح ممدوح يوسف عمرو من الخليل، اليوم الأربعاء، عامه السادس على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو محكوم بالسجن لمدة 30 عاما.

وقال نادي الأسير إن عمرو، اعتقل في تاريخ 24 شباط/ فبراير عام 2016، وتعرض لإصابات مختلفة برصاص الاحتلال في أنحاء متفرقة من جسده، ومكث حينه في مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي، لأكثر من أربعة أشهر، كان غالبيتها فاقدا للوعي، كما خضع لعدة عمليات جراحية، وتم استئصال أجزاء من رئتيه.