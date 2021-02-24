الصحة: 5 وفيات و1391 اصابة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 5 وفيات و1391 اصابة بفيروس كورونا في الضفة وغزة خلال الـ24 ساعة.

وأضافت: أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 4 وفيات في الضفة الغربية سجلت كالتالي: "الخليل 1، سلفيت 1، طولكرم 1، نابلس 1"، وتم تسجيل حالة وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية (68)، بيت لحم (189)، طولكرم (86)، ضواحي القدس (92)، سلفيت (62)، نابلس (147)، الخليل (262)، طوباس (21)، رام الله والبيرة (314)، جنين (50)، أريحا والأغوار (16)"، قطاع غزة (84).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: : ""قلقيلية (12)، بيت لحم (83)، طولكرم (26)، ضواحي القدس (124)، سلفيت (76)، نابلس (62)، الخليل (140)، طوباس (5)، رام الله والبيرة (236)، جنين (55)، أريحا والأغوار (17)"، قطاع غزة (202).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 93 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.