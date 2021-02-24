الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و84 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة و84 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً لإجراء 1910 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الصحة في موجز القرير اليومي لفيروس كورونا في غزة إلى تعافي 202 حالة جديدة من مصابي الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات التعافي إلى 52348 حالة تعافٍ.

وأوضحت الصحة أن إجمالي تراكم المصابين بلغ 54719 إصابة، بينما وصل اجمالي الحالات النشطة 1825 حالة.

وأضافت، إجمالي الوفيات 546 حالة وفاة، بينما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 47 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة 24 حالة.