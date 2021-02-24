مستوطنون يسرقون خراف من جالود جنوب نابلس

وطن: سرق مستوطنون، اليوم الاربعاء، سبعة خراف من قرية جالود، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية "احيا" سرقوا سبعة خراف من اراضي جالود الجنوبية، والحقوا اضرارا مادية في بركس وحظيرة للاغنام، تعود ملكيتهما للمواطن هشام احمد عبد الهادي حمود.

يذكر أن المنطقة تتعرض بشكل متكرر لاعتداءات المستوطنين من سرقة واقتلاع لاشجار الزيتون ومهاجمة المنازل، ورشق المواطنين بالحجارة، كما كانت قوات الاحتلال قد اوقفت العمل بشق طريق زراعية فيها بحجة انها تقع في منطقة عسكرية.