أوقاف القدس تقرر فتح الأقصى أمام المصلين برمضان

وطن: أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، فتح أبواب المسجد الأقصى، واستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك.

وأكد مدير عام دائرة الأوقاف الشيخ عزام الخطيب استعداد كافة المديريات والأقسام الحيوية في المسجد الأقصى لاستقبال الشهر الفضيل، حيث ستفتح أبواب المسجد لجميع المصلين.

جاء ذلك خلال اجتماعات عقدتها الأوقاف الثلاثاء، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان وخدمة وحماية المصلين الوافدين إلى المسجد لأداء الصلوات والتعبد، والعودة سالمين لعائلاتهم.

وناشد الخطيب عموم أبناء بيت المقدس وكافة المناطق ضرورة المبادرة والحصول على اللقاحات المتوفرة ضد فيروس "كورونا" بوقت مبكر قبل شهر رمضان المبارك، للحد قدر الإمكان من أعداد الإصابات داخل مجتمعنا.

كما ناشد المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصحية للوقاية من الفيروس.