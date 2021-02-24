الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة، طالت 10 مواطنيين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت، 6 مواطنين من مناطق مختلفة بمحافظة طولكرم، وجميعهم أسرى محررون، وهم جهاد محمد سليم خريوش (24 عاما) من مخيم طولكرم، وأسعد محمد أسعد نعالوة (52 عاما)، ونجليه هيثم (28 عاما)، وهشام (19 عاما) من ضاحية شويكة شمال طولكرم، وعماد أحمد أبو عصبة (34 عاما) من بلدة علار شمال المحافظة، وقصي بلبيسي (19 عاما) من بلدة عنبتا شرق طولكرم، بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.

رام الله

كما اعتقلت قوات الاحتلال ، الأسير المحرر عبد فاروق بعيرات (24 عاما)، من بلدة كفر مالك شرق مدينة رام الله، بعد أن داهمت منزل ذويه وعبثت بمحتوياته.

وكان الأسير المحرر بعيرات أمضى مدة عام كامل في سجون الاحتلال، وأفرج عنه عام 2018.

طوباس

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين اثنين من محافظة طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أنور الحمود من وادي الفارعة جنوب طوباس، وناصر محمد أبو محسن من قرية تياسير شرقا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من قرية تل جنوب غرب نابلس.

وأكدت مصادر محلية أن قوة احتلالية اقتحمت قرية تل فجرا وداهمت منزل المواطن عدنان عبد اللطيف اشتية، واعتقلت نجله حسام (20 عاما).