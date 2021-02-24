الصحة: تسجيل 352 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية و75 بالجنوب افريقية خلال 24 ساعة الاخيرة

وطن: أعلن الناطق باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، صباح اليوم الاربعاء، تسجيل 352 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية، و 75 بالجنوب افريقية، ولم تسجل أي حالة بالطفرة البرازيلية، خلال 24 ساعة الاخيرة.

وكانت وزيرة الصحة، مي الكيلة، قد أكَّدت أنّنا "دخلنا فعلاً في الموجة الثالثة لفيروس "كورونا" وعدد الإصابات يرتفع بشكلٍ تصاعدي حاد، وفي منطقة ضواحي القدس لوحدها لا يوجد أي سرير فارغ للمرضى الجدد بفيروس كورونا".