الكيلة: دخلنا الموجة الثالثة والحادة من كورونا.. وقد نوصي بإعادة الإغلاق الشامل والمشدد

وطن: أكَّدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، صباح اليوم الأربعاء، أنّنا "دخلنا فعلاً في الموجة الثالثة لفيروس "كورونا" وعدد الإصابات يرتفع بشكلٍ تصاعدي حاد، وفي منطقة ضواحي القدس لوحدها لا يوجد أي سرير فارغ للمرضى الجدد بفيروس كورونا".

وكشفت الكيلة خلال تصريحاتٍ إذاعية، أنّ "اليوم لدينا اجتماعًا عاجلاً في وزارة الصحة لتقدير الموقف ومن ثم رفع التوصيات للجنة الوبائية ومن ثم مجلس الوزراء ونفكّر جديًا في إعادة الإغلاق، وتوصياتنا قد تصل إلى طلب إعادة الإغلاق الشامل والمشدّد في كافة المحافظات".

وقالت إنّ "الوزارة لا تعلم شيئًا عن السلالة الجنوب أفريقيّة والبرازيلية الجديدة من فيروس كورونا، وكل ما لدينا من معلومات هو فقط حول السلالة البريطانية"، مُشيرةً إلى أنّ "السلالة البرازيلية هي الأشد فتكًا لأنها تصيب الأعمار الشابة صاحبة المناعة القوية، ولذلك على الجميع الاتزام الكامل والشامل بالكمامة".

ولفتت الكيلة خلال حديثها إلى أنّ "عدد الحالت الموجودة على أجهزة التنفس الاصطناعي 48%"، مُؤكدةً أنّ "الوزارة على أبواب استلام لقاحات جديدة قريبًا جدًا".