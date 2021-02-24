الأغوار.. إصابة جندي للاحتلال برصاصة في الرأس

وطن: أصيب جندي في جيش الاحتلال، الأربعاء، في إطلاق نار وقع في قاعدة عسكرية في منطقة الأغوار، حيث شرعت الشرطة العسكرية التحقيق في ملابسات الحادث.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن الجندي الذي يرقد بحالة حرجة في قسم الرعاية المكثفة في مستشفى "هداسا" عين كارم، أصيب بطلق ناري بالرأس، دون أن يعلن عن ملابسات الحادث.

وذكرت أن الجندي الذي يخدم في وحدة قتالية، أصيب بجروح حرجة بالرأس خلال تواجده بالقاعدة العسكرية "تيفيتس" التي يخدم بها وتتواجد في منطقة غور الأردن.

وأشار الإعلام العبري، إلى أن ملابسات الإصابة ما زالت غير واضحة، فيما تحقق الأجهزة الأمنية في ملابسات الحادث، علما أن جيش الاحتلال لا يستبعد أي احتمال.

ووفقا للمعلومات التي سمح بنشرها، فقد عثر بعد الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء، على الجندي في منطقة معزولة بقاعدة عسكرية غارقا بدمائه وهو يعاني إصابة خطيرة بالرأس، حيث فقد كمية كبيرة من الدم ونقل للمستشفى بطائرة عمودية بعد تقديم إسعافات ميدانية له.