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إقتصاد وأعمال
إعلام عبري: محاولة تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس
الكيلة: دخلنا الموجة الثالثة والحادة من كورونا.. وقد نوصي بإعادة الإغلاق الشامل والمشدد
الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و84 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة
الصحة: تسجيل 352 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية و75 بالجنوب افريقية خلال 24 ساعة الاخيرة
الأغوار.. إصابة جندي للاحتلال برصاصة في الرأس
أجواء صافية وباردة نسبيا
أسعار العملات
نقابة المحامين لوطن: مبادرة جديدة من رئيس الوزراء لحل أزمة القضاء لكن بلا تقدم ملموس.. وفعالياتنا مستمرة
عمر شحادة لوطن: الجبهة تسعى لتشكيل قطب شعبي ديمقراطي يقوم على أنقاض أوسلو ويشكل أساسا لتصعيد المقاومة ومحاربة الاستبداد السياسي والتفرد بالسلطات
مركزية فتح لـ"وطن": البرغوثي من القيادات التي تعمل على وحدة الحركة.. وتصريحات القدوة حول "إصلاح النظام السياسي" تعبر عن وجهة نظره
وطن تسائل محافظ طولكرم اللواء عصام أبو بكر حول فوضى السلاح وإجراءات مواجهة كورونا ومشكلة الكهرباء ومصانع الاحتلال في المحافظة
مستوطنون يسرقون خراف من جالود جنوب نابلس
أوقاف القدس تقرر فتح الأقصى أمام المصلين برمضان
موجز اخبار الساعة الثامنة من وطن
أسعار العملات
24.02.2021
07:23 AM
وطن
: جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل صباح اليوم الأربعاء، كما يلي:
دولار 3.26
دينار 4.60
يورو 3.96
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