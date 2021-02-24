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أسعار العملات

24.02.2021 07:23 AM
أسعار العملات

وطن: جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل صباح اليوم الأربعاء، كما يلي:

دولار 3.26
دينار 4.60
يورو 3.96

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