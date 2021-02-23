بوريل: الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه القوي للعملية السياسية

وطن: قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك والمانح الأهم والأكثر موثوقية لفلسطين، سيواصل دعمه القوي للعملية السياسية.

وأكد بوريل في كلمته خلال استضافته اجتماع مؤتمر المانحين لدعم فلسطين، اليوم الثلاثاء، دعمه لدولة فلسطينية ديمقراطية وقابلة للحياة ومتصلة الأراضي تعيش جنبا إلى جنب مع "إسرائيل" في سلام وأمن، والقدس عاصمة للدولتين، تماشيا مع القانون الدولي.

(وفا)