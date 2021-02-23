الشرطة تقبض على آخر الفارين من نظارة شرطة نابلس

وطن: قبضت الشرطة اليوم بإسناد من الدورية المشتركة على مطلوب فرّ من نظارة مديرية الشرطة في نابلس قبل عام .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان لها، الثلاثاء، انه بناء على متابعة حثيثة من طواقم الشرطة للفارين من نظارة المديرية قبل عام، قامت قوة من مركز شرطة المدينة ومكافحة المخدرات بمساندة الدورية المشتركة بإلقاء القبض على اخر المطلوبين الفارين أثناء تواجده بأحد المحلات التجارية في مخيم بلاطة.

وأضافت أن المطلوب مشتبه به بالضلوع بعدة قضايا حرق جنائي وإطلاق نار على منازل وترويع المواطنين.

وأكدت الشرطة أنها باشرت إجراءاتها القانونية والإدارية بحقه حسب الأصول.