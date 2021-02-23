إغلاق مقر وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله لمدة يومين بسبب فيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن اغلاق مقرها الرئيس في مدينة رام الله الواقع في مجمع الوزارات مقابل مجلس الوزراء، لمدة يومين غدا الأربعاء والخميس بسبب فيروس "كورونا

وقالت الوزراة في بيان وصل وطن، الثلاثاء، إن قرار الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء، بسبب ثبوت بعض الإصابات بفيروس كورونا في أوساط الموظفين، وللحد من انتشاره.

ودعت المستفيدين من الوزارة لعدم التوجه إليها، حتى عودة الدوام كالمعتاد يوم الأحد الموافق ٢٨/٢/٢٠٢١.