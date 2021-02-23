خلال استقباله رجل الأعمال صبيح المصري.. الرئيس يصدر توجيهاته بتقديم كل الدعم المطلوب لتعزيز صمود القطاع الخاص

وطن: استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رجل الأعمال صبيح المصري، حيث اطلع منه على الأوضاع التي يمر بها القطاع الخاص الفلسطيني.

وأشاد الرئيس بالدور الهام الذي يقوم به هذا القطاع الذي صمد في وجه كل التحديات التي واجهته طوال الفترة الماضية، مؤكدا أنه أعطى توجيهات لجهات الاختصاص كافة لتقديم كل الدعم المطلوب لتعزيز صمود هذا القطاع الهام والحيوي.

من جهته، شكر صبيح المصري الرئيس على هذا الاستقبال وعلى هذا الدعم الواضح لهذا القطاع.

وحضر اللقاء كل من رئيس مجلس إدارة "باديكو" رجل الأعمال بشار المصري، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات عمار العكر، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ.