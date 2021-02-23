فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الاتحادات الفرعية لاتحاد الكرة بالمحافظات الشمالية والشتات

وطن: أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الاتحادات الفرعية لكرة القدم في (المحافظات الشمالية، والشتات) للدورة الانتخابية القادمة اعتباراً من يوم الأحد المقبل ولغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء 9/3/2021.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن آلية الترشح ستكون على النحو الآتي:

-تقدم طلبات الترشح من قبل المرشحين، مصحوبة بالوثائق والمستندات الثبوتية المحددة في شروط الترشح لدى الأمانة العامة للاتحادات الفرعية في المحافظات الشمالية والشتات، خلال الفترة المقررة وساعات الدوام الرسمي، ومن ثم ترسل كافة طلبات الترشح إلى الأمانة العامة في المقر الرئيسي أو في الاتحاد المركزي.

-تقوم الأمانة العامة للاتحاد بإحالة طلبات الترشح المُستلمة للجنة الحوّكمة، في موعد أقصاه يوم الخميس 11 /3/2021، لتقوم بدورها بالدراسة والتدقيق في طلبات الترشيح خلال الفترة الواقعة ما بين 11-15/3، ومن ثم تسلم أسماء المرشحين للأمانة العامة لتقوم بدورها بإعلام الأعضاء بأسماء المرشحين ونشر الأسماء.

تحدد الفترة من صباح الثلاثاء الموافق 16/3/2021 ولغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس 18-3،كفترة لتلقي الطعون والاستئناف.

-تعلن الأمانة العامة القائمة النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 23/3/2021.

-تعقد الجمعيات العمومية للفروع وفقاً للجدول الزمني التالي :

المحافظات الشمالية:

-فرع الشمال السبت 27/3/2021

- فرع الوسط الاحد 28/3/2021

-فرع الجنوب الاثنين 29/3/2021

-فرع الشتات: السبت 27/3/2021

-يتشكل مجلس إدارة كل اتحاد فرعي من تسعة أعضاء (رئيس ونائب رئيس الفرع وسبعة أعضاء على أن يشمل ذلك ثلاث أخوات وجوباً).

-لا يجوز الازدواجية في عضوية مجلس إدارة الفرع وعضوية أي من الهيئات الادارية، أو الاجهزة التابعة للاندية الأعضاء ومن مختلف الدرجات.

وفيما يلي الشروط الخاصة للترشح لمجلس إدارة الاتحاد الفرعي:

-باستثناء المرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس، على كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الفرعي، الحصول على ترشيح خطي من قبل عضو واحد من الاندية الاعضاء للفرع على الأقل، وتزكية ثلاثة أعضاء آخرين يشملون مختلف الدرجات في الفرع.

-في حين يتوجب على المرشح لمنصب الرئيس، الحصول على تزكية خطية من أربعة أعضاء بحد أدنى.

-لا يجوز لأي عضو في الجمعية العمومية للفرع أن يُرشِح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الفرعي أكثر من مرشح واحد، في حين يحق لكل عضو منح التزكية لثلاثة مرشحين إضافة لمرشح منصب الرئيس أو نائبه.

-يشترط أن لا يقل عمر المرشح عن 25 عاما، وأن يكون تحصيله العلمي بالحد الأدنى (الثانوية العامة أوما يعادلها بالوثائق الرسمية) وإثبات ذلك رسميا.

-أن يكون ناشطاً وفاعلاً بالأصل في مجال رياضة كرة القدم، وذو صلة بها، وإثبات ذلك رسميا.

-في حين أن على المرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس إثبات كونهم ذوي صلة رسمية بلعبة كرة القدم، (كلاعب أو مسؤول) ولسنتين متتاليتين خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ الترشح، سواء في الاتحاد الفلسطيني أو أجهزته ولجانه الرسمية أو أنديته الأعضاء أو الاتحاد القاري أو الاتحاد الدولي لكرة القدم.

-أن يثبت سلامة وضعه القانوني بشهادة عدلية رسمية، وشهادة رسمية من قبل اللجنة الاولمبية الفلسطينية بعدم صدور حكم انضباطي بحقه من قبل أي لجنة قضائية تابعة لأي من الأندية، أو الاتحادات الرياضية الأعضاء يطعن بطلب ترشحه أو سلامة عضويته لاحقا.

-أن يكون فلسطيني الأصل والجنسية ويقدم دليل إثبات على الإقامة الدائمة في الوطن، ويستثنى من شرط إثبات الإقامة الدائمة ممثلو الشتات.

-أن يقدم المرشح تعهداً خطياً بالالتزام التام بالقوانين الرياضية، وأداء الواجبات والمهمات المترتبة على عضويته في الاتحاد على أكمل وجه، وعدم تأثره بأي ارتباط وظيفي آخر.