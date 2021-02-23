"الطاقة الذرية": إيران استأنفت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%

وطن: أفاد تقرير لوكالة الطاقة الذرية بأن إيران استأنفت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، بينما لم يتجاوز التخصيب نسبة 4.5% في نوفمبر.

ووفقا للتقرير الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نشر اليوم الثلاثاء، فإن "إيران أنتجت 17.6 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ في الأسابيع الأخيرة، في انتهاك لاتفاق فيينا الذي يحكم أنشطتها النووية".

ويتوافق هذا المقدار تقريبا مع إنتاج 10 كيلوغرامات شهريا من اليورانيوم عالي التخصيب المطلوب بموجب قانون أقره البرلمان الإيراني في ديسمبر.

(روسيا اليوم)