"بيت ايبا" مغلقة لثلاثة أيام بسبب كورونا

وطن: قرر محافظ نابلس إبراهيم رمضان، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق قرية بيت ايبا شمال غرب نابلس بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس "كورونا".

وجاء في قرار المحافظ؛ أنه استنادا إلى حالة الطوارئ وعطفا على توصية وزارة الصحة ولجنة الطوارئ في المحافظة، إثر الزيادة الملحوظ في أعداد الإصابات بالقرية وتصنيفها بالمنطقة الحمراء، تقرر إغلاقها ثلاثة أيام اعتبارا من الليلة.

وأوضح أن القرار يشمل إغلاق المدارس والمؤسسات ووسائط النقل، ومنع الحركة من وإلى القرية، وتشديد الإجراءات الوقائية والرقابية بالتعاون من مجلس القرية ولجنة الطوارئ فيها.

ودعا رمضان عموم المواطنين في كلّ مكان إلى ضرورة التعامل بجدّية ومسؤولية مضاعفة مع الوباء، حرصا على سلامتهم وسلامة أحبابهم، خاصة بعد تضاعف أعداد الإصابات في الوطن جراء الانتشار الكبير للفيروس والطفرات المتحورة الناتجة عنه.