النقب: الاحتلال يمدد اعتقال 4 مواطنين إثر احتجاجهم على تجريف محاصيل زراعية

وطن: مددت محكمة الاحتلال في بئر السبع، اليوم الثلاثاء، اعتقال 4 أشخاص لمدة يومين في أعقاب احتجاجهم على حملة تجريف أكثر من ألف دونم في قرية سعوة مسلوبة الاعتراف بمنطقة النقب، فيما استأنف المحامي شحدة بن برّي، على قرار تمديد اعتقال الشبان.

وجاء في التفاصيل أنه من بين المُعتقلين الأربعة، فتى.

وكانت شرطة الاحتلال قد نفذت أمس، الإثنين، حملة اعتقالات طالت 15 شخصا، وفي وقت لاحق أطلقت سراح 12 معتقلا وأبقت على الآخرين رهن الاعتقال والتحقيق.

ومما يذكر أن قوات كبيرة من الشرطة داهمت صباح الأمس، منطقة النقب وتحديدًا أراضي قرية سعوة (عشيرة الأطرش) وأقدمت على تجريف محاصيلها الزراعية.

وأقدمت الشرطة على هدم خيمة الاعتصام المقامة في المكان ضد مخطط تشجير المنطقة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تداهم فيها الشرطة أراضي قرية سعوة، من أجل تنفيذ مخطط تحريش الأرض ومصادرتها من قبل أصحابها.

هذا، وتصر ما تسمى بـ"سلطة أراضي إسرائيل" على تحريش قطعة الأرض التي تعود ملكيتها لأهالي الأطرش، فيما قال عدد من الأهالي إن تسوية أبرمت منذ سبعينيات القرن الماضي.

(عرب 48)