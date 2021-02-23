ضبط مواد مخدرة في جنين

وطن: ضبطت الشرطة، اليوم الثلاثاء، أكثر من واحد كغم مواد يشتبه أنها مخدرة بحوزة شخصين من تجار المخدرات في جنين.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه وبناء على معلومات توفرت لدى الشرطة حول حيازة شخصين أحدهما من كبار تجار المخدرات مواد يشتبه أنها مخدرة، تحركت قوة مشتركة من إدارة مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة وبإسناد من الشرطة الخاصة والأمن الوطني لمنزل المشتبه بهما وتم ضبط كمية من القنب المصنع وتم إلقاء القبض عليهما .

وأضاف أنه تم التحفظ عليهما والتحرز على المضبوطات لاستكمال المقتضى القانوني بحقهما أصولا .