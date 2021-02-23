حسين الشيخ ردا على أبو مرزوق: الاتفاقيات توقع مع دول وليس مع فصائل

وطن: صرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، بأن اتفاقية الغاز التي وقعتها مصر مع السلطة تتم بين دول وليس بين فصائل.

جاءت تصريحات الشيخ في صفحته عبر "تويتر"، ردا على ما قاله عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق بخصوص اتفاقيات الغاز على شواطئ غزة.

وقال الشيخ "اقول ان الاتفاقيات تتم بين دول، وفلسطين عضو في منتدى غاز المتوسط !! الاتفاقيات توقع مع دول سيد ابو مرزوق وليس مع فصائل وتنظيمات".

وكان أبو مرزوق غرد قائلا عبر "تويتر"، "يجب أن تكون غزة حاضرة في أي تفاهمات حول حقول غاز شواطئها، فإذا كانت غزة مضطرة لاستيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، فلا يجب أن نقف متفرجين، وثرواتنا الطبيعية تذهب بعيداً".

وأضاف أبو مرزوق: نحتاج لمعرفة تفاصيل الاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة الاستثمار.

ووقعت مصر والسلطة الفلسطينية، الأحد، مذكرة تفاقم بشأن بتطوير حقل الغاز الطبيعي في نطاق قطاع غزة.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش زيارة وزير البترول المصري إلى رام الله والقدس. والتقى مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، بينهم الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة (المعروف باسم غزة مارين)، وقعت على مذكرة التفاهم، وهي صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، على نحو "يوفر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي... (مع) إمكانية تصدير جزء من الغاز" إلى مصر.

وأكد الجانبان أهمية تثبيت الموقفين المصري والفلسطيني الموحد تجاه ضرورة التسريع في تطوير حقل غاز غزة، مٌشددين على أهمية منتدى غاز شرق المتوسط في تسهيل استغلال الدول الأعضاء لمواردها الطبيعية، خاصة الغاز.