شحنة إغاثة طبية من شفا عمرو بالداخل المحتل الى مستشفى جنين الحكومي

وطن: قدم وفد من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة واللجنة الشعبية للإغاثة في شفا عمرو بالداخل المحتل، اليوم الثلاثاء، شحنة إغاثة طبية لمستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين.

وضم الوفد ممثلا عن صحيفة الإتحاد الحيفاوية، وبلدية شفا عمرو.

وقال أحمد حمدي رئيس لجنة الإغاثة، إن هذه المساعدات الطبية والتي تخص مرضى السرطان، سلمت لمدير المستشفى د.وسام بكر، ونقدمها لأهلنا في محافظة جنين لتمكينهم من الثبات والصمود ولعونهم على مواجهة الظروف القاهرة التي يمر بها شعبنا، خاصة بعد انتشار وباء كورونا، مؤكدا أنهم على استعداد لتقديم كافة أنواع الدعم من أجل الوقوف الى جانب أبناء شعبنا،

من جانبه أثنى بكر، والمدير الطبي د.مصطفى حمارشة، على دور لجنة الإغاثة 'الشفاعمرية' في وقوفها ودعمها المستمر لإعانة ومساعدة المستشفى والأسر الفقيرة والمحتاجة في المحافظة، تأكيدا منها على التواصل بين أبناء الشعب الواحد في كافة المجالات .

وفي وقت لاحق عقب زيارتهم للمستشفى، زار الوفد مقر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

الجدير ذكره أن لجنة الإغاثة الشعبية في شفا عمرو، تقدم بشكل مستمر الكثير من الدعم لأبناء المحافظة وهي في تواصل مستمر مع مؤسساتها.

"وفا"