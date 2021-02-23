النائب العام يستقبل مدير إدارة المباحث الجنائية في الشرطة

وطن: استقبل النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الثلاثاء في مكتبه، مدير إدارة المباحث الجنائية في الشرطة الفلسطينية العميد إياد اشتية.

جاء ذلك ضمن إطار اللقاءات الدورية والمستمرة بين النيابة العامة و الإدارات الحكومية والأجهزة الشرطية المختلفة.

حيث رحب النائب العام بزيارة العميد اشتية وهنأه بتوليه منصبه الجديد، وأبدى استعداد النيابة العامة المستمر للتعاون والتنسيق مع إدارة المباحث الجنائية في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها مثمناً الجهود التي تبذل في هذا المجال.

من جانبه شكر العميد اشتية النائب العام على حسن الاستقبال مؤكداً على ضرورة استمرار التنسيق المباشر ما بين النيابة العامة وإدارة المباحث الجنائية لتسهيل سرعة إنجاز الاستدلالات وأعمال البحث والتحري التي يقومون بها.