الداخلية: تعليمات اشتية للحد من كورونا تشمل التشديد على الإجراءات الوقائية ووسائل النقل

وطن: أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية د. غسان نمر ، أن تعليمات رئيس الوزراء د. محمد شتية بإعطاء تعليمات للأجهزة الأمنية بتشديد الإجراءات للحد من انتشار كورونا، تشمل الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة من قبل المواطنين ، مشيرا إلى أن جزء من المحلات التجارية لا تلتزم بالقرار الذي ينص على أنه يجب ان يكون قدرة استيعابية بنسبة 30%.

وأضاف نمر في حديث للإذاعة الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، ان تشديد الاجراءات تشمل أيضا وسائل النقل ، التي تتنقل بين المحافظات وتختار الطرق البعيدة عن الشرطة وهذا مخالف للقانون باستثناء تنقل الموظفين ، لافتا إلة أن القدرة العددية للشرطة هي التي تتحكم بالسيطرة على المناطق وفرض الاجراءات.

وبالأمس، قال رئيس الوزراء محمد اشتية خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن أرقام الإصابات بالفيروس أصبحت في ازدياد، ويبدو أن موجة جديدة تضرب العالم والمنطقة.

واستناداً إلى ذلك، طالب اشتية الأجهزة الأمنية التشدد في الإجراءات، ودعا المواطنين للالتزام بإجراءات السلامة، وقال "آمل ألا نضطر إلى إجراءات أشد، ولكن نحن نراقب الأمور يوما بعد يوم".

وحذر الناطق باسم وزارة الداخلية، من الوضع المقلق جراء انتشار فيروس كورونا ووصول الطفرة المتحورة إلى فلسطين، وارتفاع نسبة الإشغال بالمشافي.