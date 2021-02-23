سوريا تستعد لاستلام لقاح "سبوتنيك V" الروسي

وطن: قال السفير السوري لدى موسكو رياض حداد، الثلاثاء، إن وزارة الصحة السورية أنجزت كافة الإجراءات المطلوبة من أجل اعتماد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف السفير في تصريحات لقناة RT، أن وزارة الصحة في بلاده مستعدة لاستلام الدفعات الأولى من لقاح "سبوتنيك V" التي سيقدمها الأصدقاء الروس لسوريا.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بإعداد خطة وطنية لتلقيح الشعب السوري ضد فيروس كورونا.

وتم اعتماد لقاح "سبوتنيك V" في عدد من الدول العربية، بينها فلسطين والجزائر وتونس والإمارات.

ويعتبر لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح مضاد لفيروس كورونا يتم تسجيله في العالم، في 11 أغسطس العام الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك سجلت روسيا لقاحين آخرين، آخرها لقاح "كوفيفاك"، السبت الماضي، وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل لقاح "Epivakkorona" (إيبيفاكورونا).