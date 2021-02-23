10 وفيات و1996 اصابة بفايروس كورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية: " الخليل 4، رام الله والبيرة 1، طولكرم 1، قلقيلية 1، نابلس 1"، وحالتي وفاة في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم (184)، ضواحي القدس (94)، أريحا والأغوار (51)، قلقيلية (38)، سلفيت (77)، الخليل (229)، رام الله والبيرة (313)، طولكرم (61)، نابلس (109)، طوباس (20)، جنين (57)"، قطاع غزة (175)، مدينة القدس (588).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: : "بيت لحم (52)، ضواحي القدس (0)، أريحا والأغوار (5)، قلقيلية (12)، سلفيت (57)، الخليل (114)، رام الله والبيرة (178)، طولكرم (24)، نابلس (90)، طوباس (8)، جنين (59)"، قطاع غزة (135)، مدينة القدس (386).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 92 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.