الاحتلال يعتقل 17 مواطنا من الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 17 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 مواطنين بينهم فتى.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان بالقرب من حاجز الجبعة غرب بلدة صوريف شمالا، وهم: علاء شاكر الحدوش (30 عاما)، ومحمد محمود اغنيمات، وعماد بدر اخليل (40 عاما).

واعتقلت تلك القوات الشقيقين عهد وعنان علي عوني جابر، بعد تفتيش منزل ذويهما في المنطقة الجنوبية من المدينة، وفتشت كذلك منزل المواطنين نايف وزياد الرجوب في بلدة دورا جنوب الخليل، وعبثت بمحتوياتها.

كما اعتقلت الفتى أُبيّ يوسف عبد الحميد أبو مارية (17 عاما)، والشاب قصي جهاد جعارة من مخيم العروب، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

هذا وقد سلّمت قوات الاحتلال المواطن محمد ابراهيم بحر من بلدة بيت أمر بلاغا، لمقابلة مخابراتها.

في القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم شعفاط وبلدة حزما.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مأمون فرحان من مخيم شعفاط، ومحمد سعادة سعيد من بلدة حزما، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشه بطريقة وحشية.

في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين سند سفيان خمايسة، ومحمد فرح سمودي، في الثلاثينات من العمر، عقب دهم منزليهما في بلدة اليامون غرب المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات واسعة شهدتها البلدة امتدت لعدد من الأحياء والشوارع الداخلية، في حين انقسم عشرات الجنود إلى فرق مشاة وفتشوا عددا كبيرا من المنازل، وأفرجت عن عدد آخر من الشبان غالبيتهم أسرى محررون بعد التحقيق الميداني معهم.

كما فتشت عددا كبيرا من المنازل لأسرى محررين، عرف من أصحابها: محمد ابو الهيجا، وثائر سمار، ومحمد عادل ابو حسن، ورامي حسن سمودي، وحسام عباهرة، وشادي غنمة، وجبريل بقلي، وعصام زغلول، وأنور فريحات.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فازع صوافطة، وعبادة شفيق الخراز من مدينة طوباس، وحسن عامر من قرية تياسير شرقا، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: معاذ محمد صومان (31 عاما) من شارع الصف وسط بيت لحم، وأحمد سعيد صباح (23 عاما)، وصلاح موسى صباح (23 عاما)، من قرية حرملة شرقا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

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