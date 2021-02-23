الأسير أحمد أبو علي يخضع اليوم لعملية قسطرة في مستشفى "سوروكا"

وطن: يخضع الأسير أحمد بدر أبو علي (46 عامًا) من مدينة يطا جنوب الخليل، اليوم الثلاثاء، لعملية "قسطرة" في القلب في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، حيث نُقل قبل عدة أيام بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، في سجن "النقب الصحراوي".

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن الأسير أبو علي عانى مؤخرًا من تفاقم في وضعه الصحي إلى أن أُصيب بوعكة صحية، وتبين أنه يعاني من عدم انتظام في نبضات القلب، وعليه جرى نقله إلى المستشفى.

وأوضح، أن الأسير أبو علي المعتقل منذ عام 2012، يُعاني من عدة مشاكل أخرى، منها السكري المزمن، والضغط إضافة إلى مشاكل في المفاصل، وصعوبة في الحركة والسُمنة.

ويواجه إلى جانب المئات من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، ظروفًا اعتقالية قاسية، وجملة من السياسات التنكيلية الممنهجة، التي تنفذها إدارة السجون على مدار سنوات، أبرزها سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، التي تُشكّل اليوم أبرز أدوات التنكيل بحقّ الأسرى.

يُشار إلى أن الأسير أبو علي محكوم بالسّجن لمدة 12 عامًا، وهو متزوج وأب لـ(9) من الأبناء، علمًا أن والده توفي وهو في الأسر.