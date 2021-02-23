الاحتلال يعتقل خمسة شبان ويفتش عدة منازل في الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، خمسة شبان من بلدة صوريف والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وفتشت عدة منازل .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة اعتقلت ثلاثة شبان بالقرب من حاجز الجبعة وهم: علاء شاكر الحدوش (30عاما)، ومحمد محمود اغنيمات، من بلدة صوريف، وعماد بدر اخليل (40 عاما)، من بلدة بيت أمر.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عهد، وعنان علي عوني جابر، بعد تفتيش منزل عائلتهما في المنطقة الجنوبية من المدينة، وفتشت منزل المواطنين نايف وزياد الرجوب في بلدة دورا جنوب الخليل وعبثت بمحتوياتهما.