ريال مدريد يفقد 9 لاعبين أمام أتالانتا

وطن: يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره أتالانتا الإيطالي غدا، الأربعاء، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الأخير.

وأعلن مدرب الفريق الملكي، زين الدين زيدان، عن اللاعبين المسافرين إلى إيطاليا، إذ لا يزال يعاني الفريق من مشكلة الغيابات.

ويفتقد الفريق العديد من عناصره الأساسية بتلك المباراة، مثل المدافع والقائد سيرجيو راموس، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، مارسيلو دا سيلفا، ألفارو أودريوزولا، فيدي فالفيردي، رودريغو، بالإضافة إلى الثنائي إيدين هازارد وكريم بنزيمة.

وجاءت قائمة الريال كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين وألتوب.

خط الدفاع: فاران، ناتشو، ميندي، شوست وميجيل.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، أريباس وبلانكو.

خط الهجوم: أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، ماريانو وهوغو دورو.