حماس تعلن انتهاء المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية

وطن: أعلنت حركة حماس انتهاء المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية، بمشاركة الآلاف ممن يحق لهم حق الاقتراع والترشح.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها أنهت المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية، والتي كانت بدايتها من قطاع غزة، وبمشاركة عشرات الآلاف ممَن لهم حق الاقتراع والترشح.

وأضافت الحركة: "جرت العملية الانتخابية في أجواء إيجابية ديمقراطية شفافة ونزيهة وإجراءات منظمة، أشرفت عليها لجنة انتخابات مركزية، وذلك بموجب النظام الداخلي المعتمد للحركة".

وتابعت الحركة أنه سيتم استكمال باقي المراحل الانتخابية وصولاً إلى انتخاب مجلس الشورى العام، ورئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة.

وانطلقت المرحلة الأولة من الانتخابات الداخلية للحركة يوم الجمعة الماضية، لانتخاب قيادة جديدة.