إغلاق عدد من المدارس والشعب الصفية في بيت لحم بسبب "كورونا"

وطن: قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، اليوم الثلاثاء، إغلاق ست مدارس وشعب صفية، بسبب إصابات بفيروس "كورونا".

وأفادت مصادر محلية بأن المديرية أغلقت أربع مدارس في بيت ساحور، هي الانجليلة اللوثرية، واللاتين، والكاثوليك، وبنات الناصرة الأساسية، حتى نهاية الأسبوع الجاري، وكيسان الأساسية المختلطة شرقا، وبنات الفجر الأساسية المختلطة لمدة 48 ساعة، إضافة الى اغلاق شعب صفية من التاسع حتى الحادي عشر في مدرسة مار افرايم لمدة 48 ساعة، ومن العاشر حتى الثاني عشر في مدرسة راهبات مار يوسف حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف ان المديرية قامت بهذا الاجراء لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.