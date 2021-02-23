تفتيش وتحقيق.. اقتحام بلدة اليامون غرب جنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة اليامون غرب مدينة جنين، ونفذت حملة تفتيش واسعة، واستجوبت مواطنين واعتقلت آخرين وسط مواجهات.

وقالت مصادر محلية إن مواجهات واسعة شهدتها البلدة امتدت لعدد من الأحياء والشوارع الداخلية في البلدة في حين انقسم عشرات الجنود إلى فرق مشاة لتفتيش عدد كبير من المنازل.

واشارت إلى اعتقال كل من أنور فريحات، سند خمايسة ، محمد فرح سمودي ، في حين أفرجت عن عدد آخر من الشبان وغالبيتهم أسرى محررين بعد التحقيق الميداني معهم.

كما فتشت عددا كبيرا من المنازل لأسرى محررين عرف منهم: محمد ابو الهيجا ، ثائر سمار، محمد عادل ابو حسن، رامي حسن سمودي، حسام عباهرة، شادي غنمة ، جبريل بقلي وآخرون.