وفاتان و558 إصابة بكورونا في القدس خلال يومين

وطن: توفي مقدسيان متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما سجلت المدينة المحتلة 558 إصابة جديدة خلال اليومين الماضيين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء الإثنين.

وأفاد الجبريني بأن المدينة "شهدت خلال يومين تسجيل حالتي وفاة بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا، وذلك في حي بلدة الطور، وحي راس العامود".

وأشار إلى ارتفاع "عدد حالات الوفاة منذ بداية تفشي الفيروس قبل حوالي عام إلى 220 حالة".

ونوّه الجبريني إلى "ارتفاع معدل الإصابة في القدس، مع تسجيل 558 إصابة خلال يومين؛ منها 247 إصابة أمس (الأحد)، و311 إصابة اليوم (الإثنين)".

وأفاد بارتفاع عدد الحالات النشطة إلى 1733 حالة، من بينها 84 حالة تعالج في المستشفيات.

وأشار الجبريني الى أن القدس "لا تزال تشهد إقبالا إيجابيا على التطعيمات، حيث وصل عدد متلقي الجرعة الأولى 53 ألف مقدسي بينما تلقى الجرعة الثانية 23 ألف مقدسي".