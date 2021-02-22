محافظ بيت لحم يقرر إغلاق مديرية الداخلية بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا

وطن: قرر محافظ بيت لحم كامل حميد مساء اليوم الاثنين، إغلاق مديرية الداخلية بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا.

وقال المحافظ في بيان صحفي إنه تقرر إغلاق مديرية الداخلية من صباح غد الثلاثاء وحتى مساء الخميس المقبل، نظرا لظهور إصابات بفيروس كورونا ومخالطين فيها، وذلك لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين وأخذ العينات.

وأشار المحافظ لإمكانية العمل بنظام الطوارىء وتسهيل احتياجات المواطنين للحالات الطارئة فقط.