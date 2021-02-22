"خضوري" والتوجيه السياسي تفتتحان دورة تكوين اتجاهات الرأي العام

وطن: افتتحت جامعة فلسطين التقنية خضوري، من خلال عمادة التنمية والخدمة المجتمعية وبالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي، دورة تدريبية بعنوان "تكوين اتجاهات الرأي العام" التي تحمل اسم الشهيد د. صائب عريقات، وتستهدف ضباط العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة الأمنية في طولكرم، وذلك بحضور عميد التنمية وخدمة المجتمع د. حسام القاسم، ومستشار وزير الداخلية اللواء عدنان الضميري، والعقيد عائدة طقاطقة مدير مفوضية التوجيه السياسي والوطني في طولكرم، وأ. علاء الدين عبد الحليم ممثلا عن محافظة طولكرم، وكادر العمادة.

وافتتح د. القاسم الندوة مرحبا بالحضور من ضباط الأمن والقائمين على الدورة، مؤكدا أن إدارة الجامعة والعمادة تحرص على المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية التي بدورها تعزز من دور مختلف المؤسسات الوطنية في تحقيق التنمية المجتمعية، وتعزيز دور المؤسسات في بناء الوطن. مبديا استعداد الجامعة على تقديم كافة الخدمات التدريبية والاستشارية لجميع الافراد والمؤسسات كونها جامعة الدولة الوحيدة وكون التنمية تشكل أحد اركان عملها، مبينا أهمية هذه الدورة في المرحلة الراهنة في ظل التحضير للانتخابات المزمع عقدها في العام الجاري.

بدورها شكرت العقيد طقاطقة جامعة فلسطين التقنية-خضوري على التعاون المستمر، مبينة أهمية هذه اللقاءات التي ستستمر لمدة أربعة أيام وسيتخللها ندوات مع ثلة من المتخصصين الأكاديميين والسياسيين والمتخصصين في مجال العلاقات العامة والإعلام مؤكدة على أهمية الدورة في تكوين اتجاهات الرأي العام ولا سيما أننا نمر بمرحلة سياسية جديدة تمثل استحقاقا وطنيا.

من جهته قدم أ. سعيد ندوة حول الرأي العام وأهميته، والدور المهم الواقع على عاتق أقسام العلاقات العامة في المؤسسات الرسمية، المدنية منها والأمنية، مؤكدا أن هذا اللقاء يسلط الضوء على مهام العلاقات العامة وضرورة العمل على فهم الرأي العام في المجتمع ومتابعته، بناء على قراءات مجتمعية ودراسات متخصصة، والعمل على تغيير توجهات المواطنين من أجل دعم القرار السياسي.

وقدم مستشار رئيس الوزراء ووزارة الداخلية اللواء الضميري لقاءين حول العوامل المكونة والمؤثرة في الرأي العام، وتأثير المعتقدات والأفكار المسبقة في الرأي الفردي والرأي العام.

وفي ختام اليوم الأول من الدورة، أشاد رئيس الجامعة أ.د نور الدين أبو الرب بالدورة المعقدة، مؤكدا أن الجامعة تمد أيديها لجميع الشركاء من أجل المساهمة في دفع عجلة التنمية المجتمعية، والمشاركة في بناء الوطن والمواطن، وكرم اللواء عدنان الضميري مقدما له درع جامعة فلسطين التقنية-خضوري، وذلك بحضور مجلس الطلبة والشبيبة الفتحاوية الذي كرم اللواء عدنان الضميري.