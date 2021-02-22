الوزير غنيم يفتتح مشروع استكمال اعمال تمديد وتوسعة خط مياه رئيس بتلة الصمود في يطا

وطن: افتتح رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم ونائبة ممثل منظمة اليونسيف ايتونا ايكول اليوم مشروع استكمال اعمال تمديد وتوسعة خط مياه رئيس في تلة الصمود في مدينة يطا والممول من من اليونسيف بقيمة مالية بلغت ٨٠٠ الف شيقل ويهدف المشروع إلى توفير إمدادات مياه موثوقة وآمنة وبأسعار معقولة لجزء من مدينة يطا، وتحديدا منطقة تلة الصمود، مما سيقلل من فاقد المياه ويحمي نظام تزويد المياه من أي تلوث محتمل في المناطق التي تم تأهيل شبكة المياه فيها وكذلك توصيل خدمة التزود بالمياه من خلال الشبكات لمناطق غير مخدومة، كما يساهم في خدمة منطقة فتوح – تلة الصمود والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 ألف نسمة.

ويتكون المشروع من شيك عدد من الخطوط الرئيسية وتاهيل عدد من المناهل لتشغيل هذه الخطوط القائمة لتشغيل تلك الخطوط، الى جانب تنفيذ خطوط مياه لتوسيع شبكة المياه وتزويد مناطق جديدة بخدمة المياه وغيرها.

واكد م. غنيم ان سلطة المياه ماضية في خطتها التطويرية لتنفيذ المزيد من المشاريع في هذه المنطقة الاكثر فقرا مائيا واكثر معاناة مثمنا الدور الداعم من الشركاء في توفير الدعم المالي لانجاز هذه المشاريع.