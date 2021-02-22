منظمة التحرير وفصائل ومؤسسات فلسطينية ينعون الراحل أنيس النقاش

وطن: نعت منظمة التحرير وأحزاب ومؤسسات فلسطينية المفكر العروبي والمثقف أنيس النقاش، الذي وافته المنية اليوم الاثنين إثر إصابته بفيروس كورونا في دمشق، بعد مشوار قضاه بالنضال والدفاع عن الحقوق المشروعة للأمة العربية.

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" في لبنان في بيان لهما، إن فلسطين خسرت، اليوم أحد رموز النضال والكفاح التحرري في عالمنا المعاصر، أحب فلسطين وقاوم لأجلها بفكره ونضاله ومواقفه المشرفة وكان من أبرز فدائيي حركة "فتح" في الكتيبة الطلابية وعمل تحت قيادة الراحل الشهيد ابو جهاد الوزير. وانتدبته حركة "فتح" للتواصل مع قيادة الثورة الإسلامية في إيران حتى إنتصارها وبقي صلة وصل بين القيادة الايرانية وقيادة الثورة الفلسطينية.

‎وأضاف البيان: أفنى كل حياته حاملا راية النضال والمقاومة حتى الرمق الأخير وناصر بفكره وعقله كل ثورات التحرر في العالم. وبهذا المصاب الجلل، تتقدم قيادتا فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" في لبنان باسمهما وباسم كوادرهما ومناضليهما باحر التعازي وخالص المواساة الى اسرة الفقيد وعائلته وعموم أصدقائه ورفاق نضاله ومحبيه، داعين له بالرحمة ولأهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات ورفاقه في قيادة فرع السجون الراحل النقاش. وقال سعدات في بيان له، إن النقاش المناضل والمفكر الذي قاتل مع الفدائيين الفلسطينيين ووثق واحدة من أهم تجاربهم في كتابه المعنون باسم (أسرار الصندوق الأسود.. وديع حداد وكارلوس) لم يكتفي بأن يكون جندياً وقائداً في الثورة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية فحسب بل سلك نهجاً جيفارياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى فسار في ركاب الثورين أينما وجدوا وقاتل أعداء الشعوب حيثما حلوا وما اعتقاله في سجون الكولينالية الفرنسية لعشر سنوات على خلفية دعمه الثورة الشعبية الإيرانية إلا دليل جلي وواضح على ذلك.

وأضاف "يا جماهير شعبنا الأبي...ها قد رحل أنيس الثوار في وقت تحتاجه الأمه وشعبيه اللبناني والفلسطيني اللذان يواجهان مؤامرة كونية مستمرة ولكن العزاء أن إخوته ورفاقه وأجيال من الثورين سوف تظل تحمل اسمه شارة وبيرقاً حتى تحرير كامل التراب العربي المحتل".

كما نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، المفكر النقاش، وقالت الحركة في بيان لها: "تلقينا ببالغ الحزن، نبأ وفاة المناضل العربي الكبير أنيس نقاش الذي عرفناه مساندا ومؤيداً للمقاومة الفلسطينية ومدافعاً عنها".

وأضاف بيان الجهاد: "تتقدم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين من كل الأحرار والمناضلين في العالم العربي وأسرة الفقيد الكبير ، بأصدق مشاعر العزاء والمواساة ، مؤكدين على الاستمرار في نهج المقاومة والثبات على الموقف حتى دحر المحتلين واستعادة كامل الحقوق".

ونعى المجلس الوطني الفلسطيني، الراحل النقاش. وقال رئيس المجلس سليم الزعنون في بيان إن الفقيد كان نموذجا للمناضل العربي المؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، وكانت له إسهامات مقدرة من قبل شعبنا ستبقى أجياله تستحضرها، خاصة مواقفه الملتزمة بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال دفاعا عن حقوقه المشروعة في الحرية والعودة والاستقلال وفي دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

وتقدم الزعنون من أسرة الفقيد ومن القيادة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق ومن أبناء شعبنا بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، داعيا الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى.

كما نعى الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، الشاعر مراد السوداني االعروبي والمثقف أنيس النقاش. معتبرا رحيله خسارة للقضية الفلسطينية التي ظل حتى أيامه الأخيرة مدافعا صلباً عن ثوابتها وحقها وحقيقتها، كما فقدت الأمة العربية واحدًا من فرسان الكلمة الواثقة والصادقة دفاعا عن قضايا الأمة.

وتقدم السوداني بخالص التعازي والمواساة للشعب اللبناني الشقيق، ولذوي الراحل الكبير أنيس النقاش، وإلى محبيه ومريديه والمتمسكين بنهجه العروبي الصادق.

ولد أنيس النقاش في بيروت عام 1948، وتعلم في مدرسة المقاصد الإسلامية في بيروت، وشارك منذ صغره في حركات احتجاجية، حيث خرج في تظاهرة تضامنية مع المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد.

في عام 1964، انتسب سراً إلى حركة فتح وأسّس "خلية المقاصد".

كان يواكب الاحتجاجات الطلابية نهاراً، والجهوزية العسكرية ليلاً، رغم قلَّة السلاح. وخلال حرب 1973 انتظم في المجموعات الأولى التي أطلقت الصواريخ على المستوطنات.

شارك النقاش في الكثير من العمليات الفدائية وروى قصصها، وأبرزها عمليّة فيينا، مع مجموعة وديع حداد في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي هدفت "لتأديب بعض الأنظمة على دعمها القوى اليمينية في لبنان، والحصول على دعم للثورة"، عبر طلب فدية قيمتها عشرة ملايين دولار.

عند الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1978، انتقل إلى الجنوب مشاركاً في التصدي للعدوان.

النقاش باحث سياسي متخصص بالشؤون الإقليمية، ومنسّق شبكة الأمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية.