جامعة القدس ومستشفى الميزان يوقعان مذكرة تفاهم لتدريب الطلبة في المرحلة السريرية

القدس- وطن: وقع د. عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس والدكتور حازم الشلالدة المدير العام لشركة الغد للخدمات الطبية- مستشفى الميزان التخصصي الدكتور حازم الشلالدة، مذكرة تفاهم لتدريب طلبة كليتي الطب والمهن الصحية للتدريب السريري في مستشفى الميزان التخصصي.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في اطار تعزيز العلاقة التكاملية بين الكليات الطبية في جامعة القدس والمستشفيات المتخصصة في مختلف محافظات الوطن لإكساب طلبة الكليتين المهارات العملية، والذي يصب في خدمة المجتمع والارتقاء بالقطاع الطبي والصحي.

وأشار أ.د. أبو كشك إلى الجهود التي تبذلها الجامعة من أجل تطوير كلية الطب من الناحيتين البحثية والأكاديمية مما يسهم في دعم طلبتها وتخريج كادر طبي مؤهل ومتميز، مبينًا أهمية الطب في مجتمعاتنا عامة، ومجتمعنا الفلسطيني خاصة.

وعبر أ.د. أبو كشك عن سعادته بتوقيع المذكرة، التي ستشكل باكورة عمل مشترك واستراتيجي طويل المدى مع مستشفى الميزان لخدمة الطلبة وتطوير الكادر الطبي في فلسطين.

وتحدث د. حازم الشلالدة عن المستشفى وتطوير أقسامه وأطبائه وموظفيه لخدمة المجتمع الفلسطيني، وقيامه بواجبه الإنساني تجاه أفراد المجتمع، معبرًا عن أمله في تعميق هذه الشراكة لرفع الخدمات الطبية المقدمة.

يذكر أن جامعة القدس وقعت العديد من الاتفاقيات والشراكات مع المستشفيات والمراكز الطبية المرموقة في فلسطين ومختلف دول العالم انطلاقًا من مسؤوليتها الإنسانية تجاه مجتمعنا.

وتضم الكليات الطبية في جامعة القدس كلية الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، وكلية المهن الصحية بتخصصاتها: بكالوريوس العلوم الطبية والمخبرية، التمريض، القبالة، التصوير الطبي، العلاج الطبيعي، إضافة إلى برامج الماجستير والدبلوم العالي في العلوم الطبية المخبرية والتمريض، وبرنامج ماجستير العلاج الطبيعي، وكذلك كلية الصحة العامة التي تطرح برامج البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير في الصحة العامة والتغذية، والدبلوم العالي والماجستير في السياسات والإدارة الصحية، والصحة النفسية المجتمعية.

ويلتحق بهذه الكليات سنويًا مئات الطلبة من الداخل الفلسطيني ومحافظة القدس، لتخرج بذلك الكفاءات الطبية التي تحمل اسم جامعة القدس في مختلف الميادين والقطاعات الأكاديمية والطبية، وبأعلى المهارات التي تؤهلها للعمل في مختلف الظروف وأصعبها، والمنافسة على الأصعدة كافة.