770 ألف عاطل عن العمل في دولة الاحتلال خلال عام كورونا

رام الله- وطن: ارتفعت نسبة البطالة في دولة الاحتلال منذ بدء انتشار فيروس كورونا، إلى 18.4%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 770 ألفا، وفقا لاستطلاع القوة العاملة للعام 2021 الذي نشرته دائرة الإحصاء المركزية اليوم الإثنين.

وبحسب المعطيات، التي نشرها موقع "عرب 48"، ففي الشهر الماضي كانون الثاني/يناير، كانت نسبة العاطلين عن العمل الذين توقفوا عن العمل، بسبب فصلهم من العمل أو إغلاق مكان عملهم، 13.2%.

وتشمل هذه النسبة العاملين الذين أخرجوا إلى إجازة بدون راتب والمفصولين من وظائفهم والعاطلين عن العمل قبل الجائحة، وكانت نسبتهم حينها 3.8%.

كما أظهرت البيانات أن نسبة العاطلين عن العمل من مجمل القوى العاملة في دولة الاحتلال، بلغت 4.4% الشهر الماضي، مع ارتفاع نسبة المستخدمين المتغيبين مؤقتا عن العمل طوال الأسبوع بسبب أسباب مرتبطة بفيروس كورونا إلى 15.4%، مقارنة بـ 10.4% التي سجلت في نهاية العام الماضي.

المصدر: وفا